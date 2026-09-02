Come già preannunciato nelle scorse ore, rientrerà entro venerdì in Italia Alessandro Di Battista, colto da malore a Cuba mentre si occupava della realizzazione di alcuni reportage per Il Fatto Quotidiano. Lo scrittore ed attivista ha affidato ai social un messaggio in cui commenta gli ultimi difficili giorni.

“Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto”, le parole dell’ex deputato. “Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali.”

Poi la precisazione: “Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza.”

E conclude: “P.S. Da anni ho deciso di “sfruttare” gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l’Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall’altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui.

Grazie a tutti per l’affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato.”