Nuovo appello a Chi l’ha visto dopo oltre mille giorni di scomparsa e mistero. L’8 luglio 2023 Giacomo Solinas, allora 40 anni, è scomparso da Gonnesa e da quel momento di lui non si è più saputo nulla. Nessuna certezza sulla sua sorte, nessuna traccia decisiva. Solo domande rimaste aperte e una madre che continua a cercarlo.

Maria Lidia Pistis non ha mai smesso di tenere accesa l’attenzione sul caso. Appelli sui social, fotografie, locandine e partecipazioni alle trasmissioni televisive, tra cui “Chi l’ha visto?”, sono diventati negli anni il suo modo di continuare a cercare Giacomo. Nei giorni scorsi, però, la famiglia è stata colpita da un altro dramma: è morto Marco Solinas, il padre di Giacomo, devastato da un dolore che non ha saputo gestire e reggere.

“Lo sento sempre con me”, ha detto a Chi l’ha visto la madre, che continua a chiedere che sul caso non cali il silenzio. In un recente sfogo sui social ha denunciato quella che considera una disparità nell’impegno riservato alle ricerche dei dispersi e degli scomparsi, ricordando i tre anni vissuti nell’incertezza e il dolore della famiglia.

Le ricerche di Giacomo si erano concentrate soprattutto nella zona di Seddas Modditzis, dopo che alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano consentito di ricostruire parte dei suoi movimenti dopo l’uscita da casa. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e compagnia barracellare, nell’ambito delle operazioni coordinate dalla prefettura di Cagliari. Le perlustrazioni, però, non avevano portato al ritrovamento di Giacomo né a elementi decisivi per chiarire cosa gli sia accaduto.

A distanza di anni resta così il nodo centrale della vicenda: che fine ha fatto Giacomo Solinas? Tra le piste prese in considerazione ci sono anche quella legata alle aree minerarie e le segnalazioni arrivate nel tempo, comprese alcune provenienti dall’estero, che non hanno però trovato conferme.

Resta inoltre da chiarire nei dettagli cosa sia accaduto nelle ore della scomparsa e quale sia stato l’ultimo percorso compiuto da Giacomo. Un altro elemento al centro degli interrogativi riguarda alcuni account email e le eventuali attività successive alla sua sparizione, aspetti che nel tempo hanno alimentato ulteriori dubbi senza però produrre una risposta definitiva.

Per la famiglia, il tempo trascorso non ha cancellato le domande. Le ha rese ancora più pesanti. Oltre tre anni dopo quella mattina di luglio, Giacomo resta ufficialmente scomparso e il suo destino è ancora avvolto nel mistero. Sua madre continua a chiedere che si torni a cercare risposte: perché, dopo 1.126 giorni, il giallo di Gonnesa non ha ancora un finale.