Una vittoria incredibile veramente da sogno per il Cagliari che sbanca a Bergamo, stende l’Atalanta di Sarri e vola momentaneamente al secondo posto in classifica. Un gol capolavoro di Mendy e poi una perla su rigore di Maldini proiettano la squadra di Pisacane verso posizioni impensabili alla vigilia del campionato. Ma soprattutto colpisce la compattezza del gioco rossoblù che ha annichilito l’Atalanta facendola girare a vuoto con una difesa superba, un Rodriguez maestoso e un centrocampo che quest’anno non ha davvero niente da invidiare alle dirette concorrenti. Il Cagliari vola a 9 punti in classifica dopo 4 partite, un bottino che potrebbe finalmente schiudere orizzonti diversi e non solamente quelli della lotta per la salvezza, ammesso che i cagliaritani continuino così. Un successo che premia i 628 tifosi del Cagliari che cantano dal primo all’ultimo minuto facendo sentire la squadra quasi in casa. E adesso si gioca sabato prossimo in casa dell’Udinese sperando in un altro miracolo