Con qualche giorno di ritardo rispetto a quando era stato preventivato, Alessandro Di Battista è arrivato oggi in Italia. Un volo lunghissimo di circa 12 ore da l’Avana, dove era stato ricoverato dopo il malore dello scorso 28 agosto- a Roma, dove è stato preso in cura dal Policlinico Gemelli.

Un volo lungo, appunto, e molto delicato viste le condizioni dell’attivista, reduce da un intervento effettuato nei giorni scorsi e fortunatamente riuscito.

Un viaggio a bassa quota per controllare la pressurizzazione del veivolo (un un’aeroambulanza, pagata dall’assicurazione stipulata prima della partenza) con varie tappe, di cui l’ultima a Lussemburgo. Poi l’arrivo a Roma e la vicinanza di famiglia e amici. La compagna e madre dei suoi bambini si era già recata a L’Avana nelle ore più drammatiche e preoccupanti. Massimo riserbo sulla diagnosi e altri dettagli clinici della salute dell’attivista ed ex deputato. Gli aggiornamenti ufficiali saranno forniti dalla sua Associazione Schierarsi che ha seguito passo passo l’iter medico e burocratico di Di Battista.