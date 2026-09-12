Incredibile episodio di violenza al tribunale di Udine. Come riportato dal Messaggero Veneto, un militare di 40 anni, Agostino Di Novo, imputato per violenze sull’ex compagna, ha aggredito la donna, 35 anni, seduta vicino alla vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa.

L’uomo non avrebbe accettato la sentenza di condanna a 6 mesi con la condizionale per lesioni e si è scagliato contro la ex colpendola con coordinatometro militare per mappe topografiche, ferendola al collo e alla gamba. A sua difesa sono intervenuti un carabiniere e un poliziotto che l’hanno immediatamente allontanata. Di Novo è stato arrestato con l’ipotesi di tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di servizio pubblico.