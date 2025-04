Paura poco fa ad Assemini per un incendio che ha coinvolto un autoveicolo ed un motocarro in sosta nel parcheggio interno di una abitazione di tre piani. Sul posto ha operato una squadra del distaccamento porto di Cagliari col supporto di un’altra squadra dalla centrale di Cagliari ed una autobotte. All’arrivo le squadre hanno provveduto a spegnere le fiamme, che avevano coinvolto i due mezzi ed una struttura pensile dell’edificio, a mettere in sicurezza l’area ed a fare una verifica all’interno della struttura che era stata parzialmente invasa dal fumo.

Sul posto, oltre al personale VF, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza. Nessuna persona risulta fortunatamente coinvolta.