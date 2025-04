Ecco, una “speranza”, la parola magica posta a fondamento della missione pastorale di Papa Francesco : quello che non gli riuscito da “vivo” , lo realizza da ” morto “. Tutti i ” GRANDI ” del Mondo riuniti a Roma nello stesso giorno, per la stessa missione : rendere omaggio a Papa Francesco nel segno della pace, del riconoscimento della sua missione umanitaria, che era anche politica, sociale, economica , civile. È la prima pietra , quella ” pietra angolare” sulla quale ha sempre poggiato la solidità di una edificio. La speranza e l’auspicio è che l’omaggio dei Grandi del Mondo a Papa Francesco sia la ” pietra angolare” della costruzione di una PACE reale in tutto il mondo.