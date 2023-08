Assemini, auto contro furgone: uomo estratto dalle lamiere, è gravissimo

Intervento dei Vigili del fuoco alle 13.30 di oggi per un incidente stradale nella località di Macchiareddu in territorio del comune di Assemini. Per cause ancora da accertare un’autovettura e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro nella strada Provinciale 92, nei pressi dell’Antica Casa Marini, dove il conducente della Fiat Grande Punto è rimasto ferito, incastrato all’interno dell’abitacolo,

illeso il conducente del furgone.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Cagliari dove gli operatori hanno estratto l’uomo affidandolo al personale medico sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza trasportato in ospedale con un codice rosso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.