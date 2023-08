Cagliari, scambiano per stupro il soccorso a una ragazza ubriaca: caos in via Azuni

Finto allarme stupro in via Azuni, interviene una pattuglia dei carabinieri ma si trattava di una donna ubriaca caduta a terra e soccorsa da un passante che cercava di tirarla su. Un grosso equivoco, insomma, che ha fatto, però, subito scattare il pronto intervento. I fatti: questo pomeriggio una chiamata al 112 da parte di un cittadino ha fatto temere il peggio: sospetta violenza sessuale ai danni di una donna. Ma non era proprio così, anzi. Infatti la causa che ha costretto la donna in terra è stato qualche bicchiere di troppo e i gesti di un uomo, nel tentativo di aiutarla per rialzarsi, sono stati scambiati per un approccio fisico non consensuale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno constatato il malinteso, e un’ambulanza.