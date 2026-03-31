Il rogo si è verificato verso le tre del mattino, creando danni e disagi ai proprietari delle vetture.
Non un caso isolato ma l’ennesimo che riaccende i riflettori sulla sicurezza in città: “Troppi gli episodi in cui le macchine vengono danneggiate, vandalizzate, rubate, svaligiate o bruciate” segnala un residente.
“Vogliamo più sicurezza” aggiunge, chiedendo che venga rispettato l’anonimato sulle generalità: “La paura è tanta”.
Il fatto è stato riportato anche sui social, in un noto gruppo dedicato alla comunità è stata pubblicata pubblicata la foto che ritrae il momento dell’incendio.