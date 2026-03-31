Un trentenne di origini algerine, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Stazione di Cagliari-San Bartolomeo in quanto responsabile di furto aggravato e danneggiamento.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che, in piazza Marco Polo, aveva notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati, nel verosimile tentativo di forzarne le portiere. I militari sono riusciti a individuarlo e a fermarlo. Il 30enne è stato così sorpreso in possesso di una bicicletta asportata poco prima da un camper in sosta. Secondo quanto ricostruito, avrebbe forzato e danneggiato il sistema di trasporto installato sul mezzo per impossessarsi della lussuosa bicicletta, di proprietà di un pensionato settantaseienne originario di Cagliari ma residente in provincia di Venezia.

La refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione in attesa dell’udienza di convalida.