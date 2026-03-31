I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un cinquantatreenne e un cinquantasettenne, entrambi già noti alle Forze di Polizia.

L’intervento dopo la segnalazione di un operaio, che ha riferito alla Centrale Operativa di aver assistito al furto del proprio portafoglio, asportato dall’interno della sua auto parcheggiata in pieno centro. I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a intercettare e bloccare i due autori del fatto mentre tentavano di dileguarsi a piedi dal luogo del furto.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il cinquantatreenne si trovava già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ulteriore capo di imputazione che dovrà affrontare davanti all’Autorità Giudiziaria. Il portafoglio recuperato è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati presso i rispettivi domicili in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.