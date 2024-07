Assalto eolico in Sardegna, ok alla moratoria: stop ai nuovi impianti per 18 mesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In Sardegna per 18 mesi non si potranno realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, eolico e fotovoltaico su tutti: lo impone la norma che ha incassato il via libera nell’Aula del Consiglio regionale, con i voti della maggioranza e la scelta dell’astensione per quasi tutta l’opposizione, ad eccezione della Lega che ha votato contro, voluta dalla giunta di Alessandra Todde.

Il ddl è stato approvato con 32 voti a favore, 21 astensioni e il no del leghista Sorgia. Pochi gli emendamenti accolti, fra cui una proposta da Fratelli d’Italia per consentire l’operatività, in deroga alla moratoria, di impianti agrivoltaici di dimensioni non superiori a 10 megawatt.

Nella legge vengono individuati i territori da salvaguardare: aree naturali protette, zone umide di importanza internazionale, aree agricole e a rischio idrogeologico, quelle a meno di sette chilometri da beni culturali, la fascia dei 300 metri dalla battigia, zone gravate da usi civici e di interesse archeologico. Esclusi dall’applicazione delle clausole di salvaguardia con gli impianti agrivoltaici sotto i 10 megawatt, anche quelli per l’autoconsumo, e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

“Non è una norma timida, non ha l’ambizione di istituire linee di politica energetica – ha precisato nel suo intervento finale l’assessore dell’Urbanistica, Francesco Spanedda -, ma serve a evitare di trovarci di fronte a un piano energetico costruito da altri in base a scelte, anche nazionali, che in maniera determinata si sono accavallate”.

L’unico no è quello del consigliere regionale Alessandro Sorgia, gruppo misto. “Questa moratoria crea tante preoccupazioni e non convince proprio per nulla: risulta essere molto debole, inconcludente e purtroppo inefficace”, accusa il consigliere, “non la penso così solo io, ma lo dicono a gran voce autorevoli esperti, giuristi e non solo.

Questo decreto legge si presterà a innumerevoli ricorsi che graveranno ahimè sulle tasche dei cittadini. Sarà sicuramente impugnato così come formulato, e peraltro predisposto in fretta e furia, chissà per quali ragioni, senza un indispensabile e propedeutico Piano Energetico Regionale. Non voglio essere assolutamente complice di una norma che permetterà lo sfruttamento dei nostri territori, lasciando a noi solo distruzione e nessun tornaconto”.