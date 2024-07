Quartu festeggia la patata, grande festa nel viale Colombo pedonale: “Street food e musica per tutti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’appuntamento è fissato per sabato 6 luglio quando il centro di Quartu Sant’Elena si accenderà ancora una volta tra buon cibo, streetfood, sport e musica, prodotti tipici e artigianato, con un grande filo conduttore: la patata. Si rinnova anche quest’anno il fortunato appuntamento con “PataQuartu”, organizzato da Coldiretti Cagliari in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena EVENTO. Un evento che ancora una volta unirà intrattenimento e buon cibo con l’obiettivo di valorizzare le patate di Quartu, vere e proprie eccellenze del territorio. L’appuntamento di Coldiretti e del Comune di Quartu ancora una volta si fregia della collaborazione di Campagna Amica, con i Lions Quartu, il Distretto Rurale Sant’Isidoro e La Via del Mare e il sostegno di Pro Loco Quartu e Fondazione di Sardegna. Dalle ore 18 a mezzanotte, ancora una volta Viale Colombo sarà il centro dell’intrattenimento per un appuntamento che richiama ogni anno una gran folla di visitatori. Sarà possibile degustare gli immancabili piatti a base della protagonista dell’evento, la patata, insieme agli altri prodotti del territorio di Campagna Amica tra pesce fritto del produttore Strazzera, le lumache quartesi, ma anche la piadina artigianale di grano capelli, il tutto accompagnato dalle produzioni di qualità dei birrifici artigianali del territorio. Vere e proprie prelibatezze fatte con i prodotti locali dalle sapienti mani della Pro Loco di Quartu.

INTRATTENIMENTO. Oltre al cibo, ci sarà spazio per lo sport anche in questa edizione grazie alla partecipazione di circa 15 società sportive che porteranno i ragazzi a giocare nei campi e negli spazi organizzati nella location dell’evento tra cavalcata su due pony e giochi a 360 gradi. Immancabili anche i laboratori organizzati da Donne Coldiretti Cagliari per coinvolgere giovani e non solo nei segreti dell’alimentazione e delle produzioni agroalimentari. Dalle 22 alle 24, spazio per la musica con il concerto dei Non Soul Funky e a seguire il dj set con Simonluca.

COLDIRETTI. “Questo appuntamento sarà sia un’occasione di svago per la comunità di Quartu e per i tanti turisti, ma offrirà anche l’opportunità di far apprezzare uno dei prodotti tipici della nostra terra – afferma Giorgio Demurtas, presidente di Coldiretti Cagliari – PataQuartu rappresenta una occasione per le nostre aziende per consolidare una filiera produttiva sostenibile che propone prodotti di altissima qualità, simbolo dell’identità culinaria locale”. Il direttore Luca Saba aggiunge: “Iniziative come queste consentono di promuovere alcune delle eccellenze locali più apprezzate nelle tavole dei sardi e rafforzano il legame con la terra e i consumatori, aumentando al contempo la domanda di produzioni a km0 e, di conseguenza, la loro presenza nei mercati. Questo circuito garantisce il produttore primario grazie a una giusta remunerazione, elemento centrale per i nostri mercati Campagna Amica – sottolinea – parliamo di un fatto fondamentale per lo sviluppo di un’economia circolare con benefici per il tessuto sociale ed economico”. Piero Sarritzu, presidente di Coldiretti Quartu Sant’Elena, concorda: “PataQuartu è un’opportunità unica per la comunità locale e i visitatori di immergersi nell’autenticità della nostra eccellenza agricola – dice – Come l’anno scorso, abbiamo coinvolto diverse attività portandole nel cuore della città, creando una grande rete collaborativa sotto il segno di Coldiretti Cagliari e Campagna Amica”.

QUARTU. “PataQuartu è ormai un appuntamento consolidato nell’estate quartese, che intercetta il favore sempre crescente di cittadini e visitatori. Un perfetto esempio di sinergia fra diverse filiere che alla promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio unisce accoglienza, ospitalità e intrattenimento. Quartu non è solo mare, ma è anche entroterra, con le sue tradizioni contadine tramandate di generazione in generazione. Questa antica sapienza si trasforma oggi in valore di mercato anche grazie a manifestazioni come PataQuartu, vetrina prestigiosa di un prodotto che garantisce ancora ottimi margini di crescita e che può quindi fare da motore trainante per la nostra economia. Non per niente Quartu ha aderito con entusiasmo al progetto del Distretto rurale: intendiamo rilanciare il comparto agroalimentare attraverso la qualificata collaborazione di Coldiretti per aprire nuove strade ai giovani che intendano investire in agricoltura”, dice Rossana Perra, assessore delle Attività produttive del Comune di Quartu. PARTNER. “Con grande entusiasmo e partecipazione anche quest’anno il mondo delle associazioni sportive quartesi ha risposto all’invito di Coldiretti – sottolinea Alberto Zoncheddu presidente Ferrini basket Quartu – si replicherà la formula di successo dello scorso anno: tutte le discipline saranno a disposizione dei bimbi dai 3 agli 11 anni dalle 18.30 in poi. Riteniamo che eventi come PataQuartu siano fondamentali per il mondo dello sport poiché consentono alle varie discipline di uscire dalle palestre e presentarsi al pubblico – conclude – per questo ringraziano la Coldiretti per l’invito e il grande sforzo profuso per l’organizzazione”.