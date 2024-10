Assalto eolico, dalle 210mila firme raccolte alle 55 pale alte trecento metri nel Golfo degli Angeli: convegno a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sarà spazio per le 210mila firme raccolte per la proposta di legge Pratobello 24 e, poi, anche per per un incontro-dibattito legato a tutti i progetti eolici previsti in Sardegna e bocciati da una larga parte della popolazione. L’appuntamento è domani, martedì 15 ottobre alle 18:30, al T Hotel di via dei Giudicati a Cagliari. A introdurre i giornalisti Mauro Pili e Sandro Angioni ci sarà Marcello Corrias: consigliere comunale di Sardegna 2020 a Cagliari, sarà lui ad aprire le danze su un tema molto scottante. Ed è già chiaro che ci sarà anche più di un riferimento a uno dei tantissimi progetti, sinora sulla carta, che rischiano di essere tradotti in realtà, ovvero le 55 pale da trecento metri al largo del capoluogo sardo, nel meraviglioso Golfo degli Angeli.