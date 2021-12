Area e Nicola Parisi, nessuna irregolarità nella procedura concorsuale e nessun favoritismo politico

Area e Parisi Nicola, nessuna irregolarità nella procedura concorsuale e nessun favoritismo politico. Nel 2016 apparve sulle pagine di questo giornale un articolo nel quale si diede erroneamente la notizia che l’ingegnere Nicola Parisi, istruttore tecnico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa ed ex candidato nella lista di SEL alle comunali di Assemini del 2013, sarebbe stato assunto in AREA in maniera illegittima e grazie a favoritismi politici. Contribuiva a questo equivoco sia il titolo “Catanese di Sel assunto a tempo indeterminato ad Area, ente regionale” che qualche passaggio dell’articolo “Curiosa è la storia di Nicola Parisi, catanese, che nella graduatoria del concorso pubblico del 2010, nelle preselezioni, era undicesimo, ma poi magicamente, diventa uno dei due assunti a tempo indeterminato. Posto fisso sicuro per tutta la vita. Nicola Parisi spunta infatti poco tempo dopo, nel 2013, anche nella lista di Sel alle ultime elezioni comunali di Assemini”.