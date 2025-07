È stato ufficialmente inaugurato questa mattina il Posto Fisso dei Carabinieri di Torre dei Corsari, piccola frazione costiera del comune di Arbus ad alta vocazione turistica. La struttura, operativa da oggi e fino al 31 agosto prossimo, sarà aperta al pubblico tutti i giorni con orario 8:00 – 10:00, rappresentando un punto di riferimento importante per residenti e villeggianti in un’area che registra durante i mesi estivi un notevole incremento di presenze.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il Sindaco del Comune di Arbus, l’assessora responsabile dei Servizi Sociali-Cultura-Sport-P. Istruzione e della Polizia locale, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cagliari, il Comandante della Compagnia di Villacidro e il Comandante della Stazione di Arbus. Insieme a loro, i cinque militari che, da oggi, garantiranno un presidio costante sul territorio, offrendo servizi di prossimità, assistenza ai cittadini e attività di prevenzione e controllo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento della presenza dell’Arma nelle località costiere durante il periodo estivo, volto a tutelare la sicurezza pubblica e prevenire i reati, anche in quelle aree che, sebbene decentrate, diventano strategiche per il turismo e l’equilibrio del tessuto sociale locale.

Il Posto Fisso di Torre dei Corsari, punto di contatto diretto con la cittadinanza, sarà in grado di fornire risposte rapide alle esigenze di sicurezza e rappresenta un importante strumento per consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.