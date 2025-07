Un incendio è scoppiato nella notte, intorno all’1 in località Codulanu e sa Pala de sa Frommigia, lungo la strada Bosa-Montresta. Sul posto hanno operato le squadre dei Barracelli, Forestas, Vigili del fuoco e Corpo forestale. Il fronte alto dell’incendio è stato domato dalle squadre a piedi di Forestas, mentre le aree basse sono state spente dai Vigili del fuoco e dai Barracelli con l’utilizzo di mezzi antincendio. Un mezzo dei vigili del Fuoco ha cercato di raggiungere un ovile per intervenire su una parte del fuoco. Sul posto anche il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Federico Ledda.

L’intervento di spegnimento delle fiamme è terminato alle 5, circa due ettari di terreni sono stati bruciati. Questa mattina sono in corso gli interventi di bonifica.