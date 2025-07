Per fare il punto sullo stato di avanzamento della redazione del nuovo Piano di Protezione civile, l’Amministrazione comunale di Cagliari ha promosso un incontro istituzionale che si è svolto stamani nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo Bacaredda.

All’iniziativa, fortemente voluta per garantire un confronto diretto tra i principali attori del sistema di protezione civile, hanno preso parte rappresentanti della Regione Sardegna, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda sanitaria locale e del servizio 118, del Comune di Assemini, Elmas, Monserrato, della Città metropolitana di Cagliari, della Polizia locale e di altre realtà operative del territorio.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha sottolineato l’importanza di una pianificazione condivisa, partecipata e soprattutto coordinata per garantire risposte tempestive ed efficaci in caso di emergenza, che possono interessare contemporaneamente anche territori diversi.

“Di fondamentale importanza – ha aggiunto Zedda – è l’informazione da trasferire in maniera tempestiva e puntuale alla cittadinanza, affinché le persone siano maggiormente consapevoli dei rischi, dei comportamenti e delle cautele da adottare in caso di emergenza”.

La riunione è stata coordinata dal dirigente del Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari, Evandro Pillosu.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti della società S.I.A. Art Srl, incaricata dal Comune per la redazione del nuovo Piano, hanno illustrato i contenuti tecnici e metodologici del documento, redatto in stretto coordinamento con gli uffici comunali. L’obiettivo è quello di dotare Cagliari di uno strumento aggiornato, funzionale e pienamente rispondente alle esigenze operative del territorio, anche attraverso il recepimento di suggerimenti e contributi da parte dei soggetti istituzionali e operativi coinvolti, che in particolare, durante l’incontro, hanno sottolineato la necessità di individuare modelli operativi utili a garantire la gestione del traffico e dei collegamenti viari, nonché idonea disponibilità energetica e idrica.

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare la capacità di prevenzione, gestione e risposta alle emergenze, promuovendo la sinergia tra istituzioni, enti locali e operatori del settore a beneficio della sicurezza e della resilienza della comunità.

Il nuovo Piano di Protezione civile prima di diventare operativo individuando “chi deve fare cosa” dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.