A Cagliari apre il re dei panini, c’è la fila e inevitabilmente parte la curiosità.
Ma vorrei parlare di qualcosa di molto più grande.
Perché negli ultimi anni è cambiato completamente il modo in cui guardiamo al fast food.
Una volta era il cibo veloce, ma soprattutto doveva essere economicamente accessibile. Il fast food nasceva anche per questo: mangiare rapidamente, senza troppi fronzoli e senza spendere una fortuna.
Oggi invece entri in un’hamburgeria, ordini un burger, aggiungi le patatine e una bibita e ti ritrovi a spendere cifre che possono arrivare tranquillamente al prezzo di una pizza.
E allora mi pongo una domanda: siamo ancora nel fast food? Perché se un hamburger costa 15 euro, forse non posso più venderlo semplicemente come “cibo veloce”. A quel prezzo io, cliente, comincio ad aspettarmi qualcosa, carne migliore, pane fatto bene. Ingredienti di qualità.
Magari una preparazione più curata, un’identità. Insomma, un motivo per cui quel panino vale quei soldi.
Perché altrimenti succede una cosa curiosa: il fast food perde la sua caratteristica principale, quella di essere un’alternativa economica alla ristorazione tradizionale, e diventa semplicemente ristorazione veloce a prezzi da ristorazione tradizionale.
E attenzione: non sto dicendo che un hamburger debba necessariamente costare poco. Ma proprio per questo, poiché la qualità è giusto che si paghi, quando il prezzo sale, deve salire anche il livello del prodotto.
Allora da consumatore mi chiedo: siamo pagando davvero la qualità del cibo oppure stiamo pagando il marketing, il locale, il marchio, l’esperienza?
La fila davanti a un nuovo locale dimostra che la curiosità c’è. Ma la curiosità dura qualche giorno