A Cagliari apre il re dei panini, c’è la fila e inevitabilmente parte la curiosità.

Perché negli ultimi anni è cambiato completamente il modo in cui guardiamo al fast food.

Una volta era il cibo veloce, ma soprattutto doveva essere economicamente accessibile. Il fast food nasceva anche per questo: mangiare rapidamente, senza troppi fronzoli e senza spendere una fortuna.

Oggi invece entri in un’hamburgeria, ordini un burger, aggiungi le patatine e una bibita e ti ritrovi a spendere cifre che possono arrivare tranquillamente al prezzo di una pizza.

E allora mi pongo una domanda: siamo ancora nel fast food? Perché se un hamburger costa 15 euro, forse non posso più venderlo semplicemente come “cibo veloce”. A quel prezzo io, cliente, comincio ad aspettarmi qualcosa, carne migliore, pane fatto bene. Ingredienti di qualità.