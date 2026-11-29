“Ti vorremo bene per sempre”. Con queste parole piene d’affetto i Tazenda salutano il frontman Gigi Camedda, scomparso a solo 66 anni a causa di una malattia.

Una voce unica, quella di Camedda, che con il suo talento compositivo ha dato vita nel 1988 a una delle band più importanti della scena musicale italiana, riuscendo a fondere tradizione e amore per la propria terra con il pop rock più moderno in modo unico.

Un successo enorme che va ben oltre la Sardegna: nel 1991 partecipano al Festival di Sanremo accanto a Pierangelo Bertoli, con il brano “Spunta la luna dal monte”, portando sul palco dell’Ariston la lingua sarda arrivando al grande pubblico.

La storia della band è legata a doppio filo sia a Camedda che ad Angelo Parodi, anche lui scomparso a 51 anni nel 2006, lasciando un vuoto immenso sia nei suoi compagni di viaggio che nel pubblico. Un affetto per Parodi mai dimenticato e un destino decisamente crudele che ha colpito la band sarda, divisa fra l’enorme successo e il dramma di perdite premature così forti. Camedda e Parodi, uniti da un’amicizia profondissima e dalla passione viscerale per la musica e la Sardegna, hanno condiviso anche l’amaro destino della malattia. Memorabile l’ultimo concerto di Parodi tenuto a Cagliari il 22 settembre del 2006, quando già la malattia stava facendo il suo corso senza pietà, appena un mese prima di andarsene. Una performance commovente dall’inizio alla fine, che resta nella memoria collettiva di chi ama la musica e vede un artista essere una cosa sola con la propria arte al di sopra di tutto, anche della sofferenza fisica. Un addio in musica, esattamente come avrebbe desiderato. Camedda in tutti questi anni ha onorato sul palco il ricordo del suo amico e la loro storia musicale con amore e coerenza verso il proprio passato, non dimenticando mai le proprie origini. Due storie che diventano una, inesorabilmente, fino alla fine.