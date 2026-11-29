Selargius, addio all’imprenditore Lorenzo Spiga, 61 anni, una malattia lo ha portato via: era il titolare del ristorante Sa Muxiurida.

Centinaia di messaggi dedicati a lui da parte di amici e clienti che lo ricordano con affetto: “Sei stato e sarai per sempre una persona gentilissima e bravissima non ti dimenticheremo mai”.

Nonostante la sua capacità professionale, Spiga ha sempre dimostrato una grande umiltà che ha permesso ai dipendenti di diventare suoi amici, ai clienti di sentirsi a casa, consumando i pasti tra sorrisi e musica.

Una grande famiglia, insomma, che oggi piange per la sua dipartita prematura.

“Mancherà tantissimo a tutte le persone che ti hanno conosciuto, eri veramente Speciale” si legge tra i tanti ricordi dedicati a signor Lorenzo.