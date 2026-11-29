Cagliari, il mercatino dell’antiquariato si sposta e fa incetta di visitatori: da piazza del Carmine a dietro la chiesa di San Paolo, in tanti non hanno rinunciato al consueto appuntamento domenicale. Fino al 10 gennaio 2027 la mostra mercato lascia Piazza del Carmine e si trasferisce in Piazza Giovanni XXIII per offrire tutto ciò che nei negozi non si trova più: oggetti unici, che raccontano la storia, ambiti dai tanti appassionati che non perdono un appuntamento. E oggi, complice la giornata di sole, le bancarelle sono state visitate da decine di persone e curiosi.

La mostra mercato dedicata ad antiquariato, hobbismo, collezionismo, filatelia, artigianato e vintage non delude nemmeno cambiando location, insomma: tra i banchi si trovano oggetti per tutti i gusti, dai gioielli ai giocattoli d’epoca, dai libri antichi alle ceramiche e agli oggetti d’arredo.

Sono sette le domeniche per curiosare, cercare il pezzo da collezione o semplicemente fare una passeggiata tra storia, artigianato e belle sorprese. Per chi è abituato a Piazza del Carmine, cambia soltanto il luogo: l’appuntamento è dietro la chiesa di San Paolo sino alla fine delle feste. (foto di Francesco Nonnoi)