Cagliari, strappati i manifesti dedicati a Manuela Murgia, la 16 enne morta 30 anni fa: uno o più ignoti hanno distrutto i fogli plastificati posizionati nella rete che separa la strada dal luogo del ritrovamento.

La rabbia della famiglia: “Un gesto vile, fatto di nascosto, proprio nel luogo in cui Manuela è stata trovata. Qualcuno ha sentito il bisogno di accanirsi contro i suoi manifesti, strappandoli con rabbia.

Fa paura la verità, vero? Dà fastidio passare lì davanti e dover fare i conti con un ricordo che non vuole morire, con una richiesta di giustizia che dopo anni non si è ancora spenta”.

“Chiunque tu sia, sappi una cosa: il tuo gesto non ci intimidisce, anzi, ci conferma quanto la memoria di Manuela sia ancora una spina nel fianco per qualcuno. Strappare un manifesto non cancella ciò che è successo e non ferma chi continua a cercare la verità.

La vergogna è solo vostra. Noi restiamo qui, più determinati di prima”.

La famiglia precisa che il foglio con dedica strappato è stato fatto plastificare per proteggerlo dalle intemperie. “Ingrandendo l’immagine, si può notare l’impegno impiegato per distruggerlo. Quel foglio conteneva la storia di Manuela”.