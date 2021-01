Aperitivi ko anche in Sardegna, asporto vietato per i bar dalle 18: “Così riduciamo gli assembramenti”

C’è la conferma, gli aperitivi e gli spritz sono pronti a tornare solo un ricordo per molti italiani. Il Governo Conte, infatti, è intenzionato a “vietare l’asporto dopo le 18 dai bar per ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti”. La conferma arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Nel nuovo Dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla, vietare l’asporto dopo le 18 dai bar per ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti, stabilire l’ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto e confermare l’indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale”. Insomma, strette ulteriori in tutta Italia, con la guerra alla movida confermata.

Tra gli altri provvedimenti, l’intenzione del Governo di “riaprire i musei nelle Regioni gialle” e la creazione di una cosiddetta fascia bianca per le Regioni che avranno un indice Rt sotto quota 1 e solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti”.