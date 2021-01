Giada, mamma di una bimba diabetica: “Difficile trovare una scuola che garantisca le dovute precauzioni”

Giada Cinus di Maracalagonis, mamma di una figlia di 3 anni che è diabetica dal sedicesimo mese di vita, a Radio Casteddu racconta le difficoltà a reperire una scuola materna che possa garantire tutte le precauzioni necessarie in caso che la piccola stia male durante l’attività didattica in classe.

“In questo momento sono in difficoltà perché non riesco a trovare una scuola materna. Ora frequenta un nido privato dove sono molto preparati ma purtroppo non abbiamo aiuti, dobbiamo sperare nella buona volontà delle educatrici. Per questo motivo mia figlia ha sempre frequentato nidi privati perché io e il mio compagno, lavorando entrambi, abbiamo bisogno di stare tranquilli e con una scuola paritaria comunale è un po’ difficile”.

Poco personale per tanti bambini da seguire e le giuste preoccupazioni di mamma e papà che, per motivi di lavoro, non possono essere presenti durante tutte le ore di scuola della piccola. Una problematica comune a tante famiglie che si trovano a vivere questa situazione.

