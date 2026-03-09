Nel trascorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento rappresenta il diretto sviluppo dell’attività investigativa che, appena quattro giorni fa, aveva portato all’arresto in flagranza dell’uomo per il reato di estorsione. In quell’occasione, il 55enne era stato bloccato dai militari all’esterno di un istituto di credito cittadino subito dopo aver ricevuto una somma di denaro dalla sua vittima, la quale aveva poi denunciato di essere stata costretta per oltre un decennio a versare mensilmente ingenti cifre, a causa di continue minacce e di un profondo stato di soggezione psicologica.

L’uomo era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, in sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria, alla luce del grave quadro indiziario emerso, degli inconfutabili elementi raccolti a carico dell’indagato e del concreto rischio di reiterazione del reato, ha ritenuto inidonea la misura domiciliare, disponendo l’immediata custodia in carcere.

I militari hanno quindi prelevato l’uomo dalla propria abitazione e lo hanno trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.