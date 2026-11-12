Sarlux, i Medici per l’Ambiente aderiscono alla diffida del Comitato: la salute di Sarroch va valutata prima di decidere sull’AIA.

ISDE Sardegna, Associazione Medici per l’Ambiente, si unisce formalmente alla diffida presentata il 2 novembre dal Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute di Sarroch – APS sul riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento Sarlux (ID 87/18458).

Nella lettera firmata l’11 novembre, ISDE annuncia propri contributi tecnici al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione AIA-IPPC e offre supporto al Sindaco per formulare prescrizioni sanitarie. Chiede di aggiornare i dati epidemiologici di Sarroch e di valutare anche i picchi di esposizione, le emissioni diffuse, gli episodi di torcia e l’esposizione dei bambini, anche nelle scuole.

Il 30 ottobre il Ministero dell’Ambiente aveva comunicato che, a quella data, non erano stati richiesti né acquisiti contributi dell’ASL o dell’Istituto Superiore di Sanità e che non era ancora stato acquisito il parere del Ministero della Salute.

«Annunciare un invito alla conferenza di servizi non basta. Chi valuterà gli effetti sulla salute di chi vive a Sarroch, con quali dati ed entro quando? Chiediamo al Ministero di acquisire la nota ISDE e di non chiudere il riesame prima di una valutazione sanitaria documentata. L’ASL si esprima per iscritto. E al Sindaco diciamo nuovamente: deve prendere posizione. Dica pubblicamente quali prescrizioni intende proporre per tutelare la salute dei cittadini e le porti al tavolo dove si decide l’AIA».