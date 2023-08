Ancora sbarchi clandestini, 4 algerini rintracciati dai carabinieri a Sant’Anna Arresi.

Stanotte a Sant’Anna Arresi, i carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu hanno rintracciato in località Is Loccis, in prossimità del centro abitato, quattro cittadini nordafricani, tutti adulti e di sesso maschile. Stavano camminando lunga la strada statale. I quattro, in buone condizioni di salute, hanno dichiarato tutti nazionalità algerina. Sono sbarcati poco prima in località Porto Pino dove sono arrivati a bordo di un barchino del quale si sono perse le tracce. Dopo essere stati sentiti dai carabinieri, i migranti sono stati accompagnati con un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura di Cagliari presso il CPA di Monastir, dove soggiorneranno nei prossimi giorni.