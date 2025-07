Ancora furti di automobili, la notte scorsa una Fiat 500L è stata sottratta a una mamma: “Sono disperata, come farò ad andare al lavoro?”. Era parcheggiata nella zona residenziale, al suo interno anche il seggiolino per trasportare in sicurezza la piccola figlia e vari documenti. “Ho una bambina molto piccola e senza mezzo di trasporto non posso andare neanche a lavoro. Verrà data una mancia per chi mi darà notizie” spiega la donna.