Tragedia ieri sera nel ristorante stellato ‘Essenza’ nel centro di Terracina, in provincia Latina. Attorno alle 22 e 30 il tetto del locale è improvvisamente crollato, proprio in un orario di punta in cui c’erano molte persone presenti. Fortunatamente, vista la bella stagione, molti hanno deciso di cenare fuori. Nel crollo è morta una giovane dipendente del ristorante, la sommelier 31enne Mara Severin. Altre 10 persone risultano ferite, ricoverate all’ospedale Fiorini di Terracina.

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e gli operatori del 118. L’intera area è stata transennata e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Stamattina è stata riaperta.

La Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale.

