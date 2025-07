“Grande, a forma di missile, e si muoveva silenziosamente in cerchio. Dopo sono comparsi tre oggetti all’incirca della stessa forma ma più piccoli”: vengono descritti così gli oggetti non identificati che hanno attirato l’attenzione di una mamma e di suo figlio che, verso le 21,15, stavano facendo il bagno.

Dopo la comparsa degli altri oggetti, “il primo sembrava rimpicciolito ed è improvvisamente scomparso, per apparire di nuovo in compagnia dei tre. Poi i tre oggetti sono improvvisamente scomparsi e dopo un po’ è scomparso anche l’ultimo.

Era tardi e sulla spiaggia non c’era più nessuno, salvo un uomo che faceva volare un drone, ma abbastanza lontano.

La segnalazione è stata inoltrata e riportata da Ufo news Sardegna.