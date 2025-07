La squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Iglesias è intervenuta all’1:30 circa, in territorio del comune di Decimoputzu, per l’incendio di un’autovettura in transito sulla strada provinciale 3.

La chiamata è pervenuta dal conducente del veicolo che si è accorto che l’interno dell’abitacolo e il vano motore erano invasi dal fumo e, dopo essersi accostato a bordo strada, ha tempestivamente lasciato il mezzo e chiesto soccorso.

Gli operatori, giunti sul posto con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area e la

sede stradale.

Le probabili cause che possono aver fatto scaturire l’incendio sembrano dovute a un problema elettrico.