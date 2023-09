Allarme a Cagliari: “La zona tra piazza del Carmine e via Malta ostaggio delle bande dello spaccio”

“Il quartiere di Stampace è da tempo sotto scacco da parte di individui che organizzano spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza del Carmine e tra via Malta e vico Malta”. La denuncia è di Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, autore di un esposto spedito alla Prefettura nel documento vengono denunciate anche “altre spiacevoli situazioni di disturbo della quiete pubblica che continuano incessanti in via Sassari, via Caprera e via Mameli, di fronte alla chiesa di Sant’Anna e nelle scalette della Mediateca del Mediterraneo .

I presidi delle forze dell’ordine”, aggiunge il comitato stampacino, “sono ormai elusi dal fatto che una volta ritiratesi queste ultime, i malavitosi ripopolano la piazza del Carmine e le vie limitrofe come sopra accennato .

Per quanto concerne la malamovida, questa è favorita da locali che restano aperti sino alle ore più piccole della notte, costringendo i residenti a veglie allucinanti e a successive giornate lavorative in condizioni assai precarie . Abbiamo bisogno che le istituzioni ci supportino , i residenti sono uniti e le nostre richieste sono lettera morta . Siamo stanchi dei soprusi , della maleducazione galoppante , delle attività produttive che vivono alle spalle nostre. I controlli sono inefficaci e poco organizzati.