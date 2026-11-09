Ventiquattro cortometraggi selezionati tra 140 candidature arrivate da tutto il mondo e una domanda che attraversa lo schermo: quali storie abbiamo lasciato fuori dalle immagini, dalla memoria, dal racconto della società? Dal 10 al 14 novembre Cagliari ospita la 24ª edizione di “Uno Sguardo Nuovo | Sardinia Queer Film Expo”, cinque giornate dedicate al cinema e alla cultura LGBTQIA+, tra opere internazionali, incontri, fumetti, letteratura e musica. A scegliere uno dei film vincitori sarà il pubblico, chiamato a votare durante le serate del festival.

L’appuntamento è nella sala “Eleonora d’Arborea”, in via Falzarego 35, dove martedì 10 novembre, alle 19, il festival aprirà con un progetto che interroga anche il nostro modo di conservare il passato: Missing Frames | Immaginare un archivio, la mostra di Andrea Nevi che utilizza l’intelligenza artificiale per immaginare quelle immagini di amore e complicità queer rimaste fuori dagli album e dai film di famiglia.

Promosso da ARC OdV – Associazione Culturale e di Volontariato LGBTQIA+ di Cagliari e dal Circolo del Cinema ARCinema, membro della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, “Uno Sguardo Nuovo” intreccia ricerca cinematografica e impegno per i diritti. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna e realizzata con il supporto della Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, della F.I.C.C., del Centro Regionale F.I.C.C. Sardegna e di Agedo Cagliari.

Il percorso è stato anticipato dalla partecipazione al Festival Tuttestorie con il cortometraggio Dragfox di Lisa Ott e il laboratorio Una volpe per amica, dalla proiezione del documentario Lesbofòbia di Inés Tarradellas, in collaborazione con l’associazione Lìberas e l’EXMA, e dall’anteprima per la Sardegna di Iván & Hadoum di Ian de la Rosa, vincitore del Teddy Award 2026 al Festival di Berlino. Ai 24 cortometraggi in concorso si affiancheranno 12 corti fuori concorso e l’anteprima sarda del lungometraggio animato Lesbian Space Princess.

Ad aprire il percorso sarà Andrea Nevi, presente all’inaugurazione di Missing Frames. Attraverso un uso speculativo dell’intelligenza artificiale applicata a fotogrammi d’epoca, l’autore fa “incontrare” persone realmente esistite e costruisce immagini di relazioni queer che gli archivi familiari raramente hanno custodito. Il progetto riflette sui vuoti della memoria collettiva e su quanto pregiudizi e convenzioni abbiano condizionato ciò che veniva ripreso, tramandato o escluso.

Alle 20 sarà proiettato, fuori concorso, Coyotes di Said Zagha, in collaborazione con Al Ard Film Festival e Associazione Amicizia Sardegna Palestina. Il corto segue una chirurga palestinese che, dopo un lungo e faticoso turno di notte, si mette alla guida verso casa lungo una strada della Cisgiordania: un ritorno destinato a cambiarle la vita.

Dalle 20.30 spazio al primo gruppo di cortometraggi in gara per il Sardinia Queer Audience Award 2026. Le proiezioni del concorso proseguiranno alla stessa ora mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. Al termine di ciascuna delle tre serate il pubblico selezionerà un finalista: i tre titoli torneranno sullo schermo venerdì 13, alle 19.30, per il voto decisivo.

Mercoledì 11 novembre il programma comincerà alle 18.30 con Naturalmente Queer, selezione fuori concorso composta da Dedomestication, EDEN e Gay by Nature.

Alle 19.30 seguirà la sezione documentaria con Welcome to Tool Shed, Tell Me Your Name, Friend, Drag Kings: Question Time. A Day with the Fans ed Ermanno Randi: morte all’alba di un attore italiano. Quattro opere che affiancano il concorso e ampliano il confronto sulle esperienze e sulle rappresentazioni della comunità LGBTQIA+.

Giovedì 12 novembre, alle 18.30, il festival incontrerà Giovanni Coda, regista, fotografo e videoartista che ha scelto la Sardegna come luogo di creazione, portando sullo schermo storie e sensibilità queer attraverso un linguaggio che unisce arti visive e impegno civile.

Da Il Rosa Nudo a Bullied to Death, fino a Histoire d’une Larme, il dialogo ripercorrerà un cinema che affronta omolesbobitransfobia, violenza di genere e bullismo, mettendo al centro le persone e il diritto di vivere liberamente la propria identità. A condurre l’incontro saranno la critica cinematografica Elisabetta Randaccio e il docente di letteratura italiana Duilio Caocci.

Un momento sarà dedicato all’attore Gianni Dettori, attraverso le immagini di Kasteddu Free Night – Amiche e Amici, il film di Coda che ne restituisce la memoria attraverso testimonianze, performance e relazioni.

Dopo il terzo gruppo di corti in concorso, alle 23 arriverà USN | XXX, selezione fuori concorso vietata ai minori di 18 anni, con In The Name Of Love, Players, Look at Me e FETISH IN E[X]ILE.

Venerdì 13 novembre, alle 18.30, il cinema incontrerà il mondo del disegno con “Proud Pencils”, appuntamento dedicato alla rappresentazione queer nell’illustrazione e nel fumetto italiano. Carol Rollo, Marco Bucci e Riccardo Atzeni, con il coordinamento di Frenci Sanna, racconteranno il rapporto tra creazione artistica e rappresentazione della comunità. Durante l’incontro sarà ricordato Jacopo Camagni.

Dopo la finale del premio del pubblico, alle 21 sarà presentato in anteprima per la Sardegna “Lesbian Space Princess”,lungometraggio d’animazione di Emma Hough Hobbes e Leela Varghese. Una principessa, una cacciatrice di taglie da salvare e un viaggio ai confini dell’universo compongono un’avventura fantascientifica tra musica pop, ironia e scoperta di sé. Alla proiezione, in versione sottotitolata in italiano, seguirà la discussione.

Per tutta la settimana, inoltre, la Mediateca LGBT e Queer ARC proporrà QueerComics: un angolo bibliografico dedicato a fumetti e manga a tematica LGBTQIA+. Le persone iscritte al servizio bibliotecario regionale potranno prendere gratuitamente in prestito i volumi esposti.

Sabato 14 novembre si aprirà alle 9 con la masterclass “Comunicare il cinema queer, bene”, tenuta da Angelo Acerbi, vicedirettore del Lovers Film Festival di Torino.

L’incontro affronterà il linguaggio e gli strumenti necessari per raccontare film, personaggi e interpreti LGBTQIA+, intervistare ospiti e restituire al pubblico temi e prospettive del cinema queer. La partecipazione è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria e un massimo di 15 partecipanti. Le adesioni sono aperte su www.usnexpo.it/masterclass-2026.

Alle 17.30 sarà presentata Qualcosa di me che non conoscevo, raccolta di racconti brevi nata dal corso di scrittura creativa curato da Massimiliano Ferrone, scrittore e insegnante della Scuola di lettura Josephine March. Il percorso, organizzato dalla Mediateca LGBT e Queer dell’ARC nell’ambito della Queeresima 2026, sarà raccontato dal curatore e dalle persone che vi hanno partecipato, tra ricerca della propria voce e scoperta dell’identità attraverso la scrittura.

Alle 18.30 si terranno le premiazioni della 24ª edizione, alla presenza della giuria ufficiale composta da Alessandro Lai, Amaia Yoldi, Marilisa Murgia e Simonetta Musitano e delle altre giurie del festival. Seguirà la proiezione del cortometraggio vincitore del Sardinia Queer Jury Award 2026.

Alle 20 il coro queer Sister ARC, guidato dal maestro Emanuele Piras, proporrà una selezione di brani tratti da celebri titoli della storia del cinema queer.

La chiusura, alle 21.30, sarà affidata a “Shortbus – Dove tutto è permesso” di John Cameron Mitchell, riproposto a vent’anni dall’uscita. Ambientato nella New York dopo l’11 settembre, il film racconta una comunità alla ricerca di relazioni, rifugio e connessione, intrecciando sessualità esplicita, ironia e fragilità. Anche in questo caso, alla proiezione seguirà il confronto con il pubblico.

Durante le cinque serate saranno presenti i banchetti di Associazione Amicizia Sardegna Palestina, Amnesty International, LILA, Emergency e Famiglie Arcobaleno, realtà che affiancano ARC nell’impegno per i diritti.

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