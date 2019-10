“Aiutatemi a ritrovare il portachiavi d’argento perso al Poetto, ha un grande valore affettivo per me…”

“Il mio nome è Alessandra….. Questo è il mio portachiavi di argento di marca che ho purtroppo perso giovedì 17 ottobre in Viale Poetto nella mia camminata da Marina Piccola allo stabilimento Ottagono dalle 9 del mattino alle 10. Il portachiavi ha un enorme valore affettivo. Questo è similare….. quello originale ha inoltre un telecomando con all’interno la chiave della mia macchina e in più un ciondolo a forma di pallone (forse ceramica) bianco e nero. Chiunque l’abbia trovato (spero che sia così) può contattarmi al seguente numero 330 78 1784….gliene sarò grata per tutta la vita!!!! Ringrazio anticipatamente Casteddu Online che mi ha permesso la pubblicazione di tale oggetto smarrito e la persona che eventualmente l’ha trovato…..Aspetto fiduciosa….”