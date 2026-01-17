Dopo la tragedia di ieri a La Spezia dove è morto un 19enne accoltellato da un compagno, questa mattina c’è stata un’altra brutale aggressione fra giovanissimi. I fatti sono avvenuti davanti al Liceo Artistico di Sora, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 17anni è stato colpito al collo dopo-sembra- una discussione. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Sora. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi e la prognosi è di 10 giorni. L’aggressore, che non risulta essere studente dell’istituto, ha fatto perdere subito le sue tracce. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto ed identificare il responsabile. Da quanto riferito dalla vittima, inoltre, non c’erano rapporti pregressi con l’aggressore nè si spiega il motivo di tanta violenza.