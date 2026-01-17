Si indaga per omicidio per la morte di Giovanni Musu, 53 anni, rinvenuto morto questa mattina nel parco di Rosmarino, a Carbonia. Il cadavere dell’uomo era in parte avvolto dalle fiamme.

Sul collo sarebbero stati trovati segni di coltellate.

I fatti: nella notte i Carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti presso il Parco Rosmarino a seguito del rinvenimento del corpo senza vita di un uomo.

L’intervento ha avuto origine da una segnalazione giunta ai Vigili del Fuoco per un principio di incendio all’interno dell’area verde. Giunti sul posto per le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno scoperto che le fiamme stavano interessando gli arti inferiori di una persona, che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia.

L’area è stata delimitata per consentire l’esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile. Le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio vede il massimo impegno dell’Arma dei Carabinieri che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sta operando con tutte le risorse disponibili per fare piena luce sull’accaduto.