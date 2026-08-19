Morire per una fetta di bacon a soli 28 anni. È successo ad una giovane mamma di Capodimonte, Rachele Fontana. L’incidente risale allo scorso 13 agosto, quando la donna è scesa in strada disperata chiedendo aiuto perché stava soffocando. La 28enne è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.

Purtroppo, le lesioni riportate a causa dell’assenza di ossigeno prolungata sono risultate fatali per Rachele, e nella serata di ieri i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

La famiglia, devastata dal dolore, ha deciso di donare gli organi della giovane mamma per salvare altre vite.