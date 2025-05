L’Aeroporto di Cagliari digitalizza i suoi processi e lancia la app gratuita CAGLIARI AIRPORT per agevolare chi sceglie di usufruire di alcuni dei servizi forniti da SOGAER e, soprattutto, dei parcheggi.

Niente più lungaggini sia per il pagamento della sosta, che avverrà comodamente in app, sia per il rilascio della relativa fattura. Inoltre, sarà possibile il pagamento in app del servizio Fast Track per l’accesso ai controlli di sicurezza e verrà adottata una procedura semplice e intuitiva per ottenere l’esenzione dal pagamento del parcheggio spettante, nei termini massimi previsti, a chi è munito di un contrassegno per persone con disabilità (PRM). In più, orari e dettagli dei voli in arrivo e partenza aggiornati in real time saranno a portata di click.

Sono queste le funzionalità attivate su CAGLIARI AIRPORT APP, la app sviluppata da SOGAER da oggi disponibile gratuitamente sugli store ufficiali per iOS e Android.

Con i Voli in Tempo Reale, tutti – passeggeri, visitatori e operatori – avranno in un colpo d’occhio la situazione aggiornata di arrivi e partenze dello scalo cagliaritano, ma la vera novità è rappresentata dalle funzionalità che, consentendo la digitalizzazione dei pagamenti (parcheggi e Fast Track) e del flusso documentale (fatture ed esenzioni), miglioreranno sensibilmente l’esperienza di viaggio anche a terra.