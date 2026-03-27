Cambia il traffico in zona Bonaria per la rappresentazione della Passione di Gesù Cristo del 28 marzo

Dalle ore 8 di domani, venerdì 27, e sino alle ore ore 23 di sabato 28 marzo, la scalinata antistante la Basilica di Bonaria sarà temporaneamente chiusa al transito pedonale.

Dalle ore 12 alle ore 24 di sabato 28 marzo, nel viale Diaz (tra via Ancona e viale Cimitero) sarà vietata la sosta, con prevista la rimozione forzata in entrambi sensi di marcia.

Dalle ore 17 alle ore 24 di sabato 28 marzo, nel viale Diaz (tra la via Ancona e il viale Cimitero, in entrambi i sensi di marcia), nel viale Cimitero (tra il viale Bonaria e il viale Diaz, chiusura con transenne), sarà vietata la circolazione veicolare (compresi i mezzi pubblici). Inoltre, nel viale Diaz sarà vietato l’accesso dalla piazza Dei Centomila.

Dalle ore 17 alle ore 24 di sabato 28 marzo 2026, sono previste le seguenti deviazioni del traffico: viale Bonaria (discesa ) – viale Cimitero, divieto di svolta a sinistra; viale Cimitero – viale bonaria, direzione obbligatoria a destra o sinistra; via Bottego, divieto di svolta a sinistra nel viale Cimitero; viale Diaz – via Caboto, obbligo di svolta a sinistra; via Ancona – via Diaz, direzione obbligatoria dritto o a sinistra.