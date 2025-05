Tornano i CleanUp Games firmati Rebelterra. Domani, sabato 10 maggio 2025, a partire dalle ore 9.00, nella spiaggia di Giorgino, lungo il tratto che costeggia la strada statale 195, si svolgerà la seconda edizione dell’iniziativa di eco-attivismo che, attraverso interventi di pulizia ambientale sotto forma di gara, mira a dare un contributo concreto alla salvaguardia del territorio e ad accrescere la consapevolezza ecologica nella collettività.

I partecipanti, divisi nelle categorie di famiglie, scuola, associazioni e singoli, gareggeranno per raccogliere più rifiuti possibile e ripulire un tratto di costa estremamente inquinato. Per ogni categoria è previsto un premio a chi recupererà più spazzatura.

La competizione realizzata in co-progettazione con il CSV – Centro servizi per il volontariato in Sardegna, ha ottenuto il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari, ed è resa possibile anche grazie alla sponsorizzazione di Despar Sardegna, a cui si aggiunge il prezioso contributo offerto dai numerosi partner che l’hanno sostenuta.

Il cleanup occuperà l’intera mattinata e si svolgerà sotto forma di gara di eco-attivismo: la partecipazione è totalmente gratuita previa iscrizione (online attraverso la compilazione dell’apposito modulo reperibile nel sito internet www.rebelterra.it/cleanup, o in loco il giorno della gara, recandosi nei gazebo a disposizione sulla spiaggia). I partecipanti saranno suddivisi in quattro categorie: 1) studenti: squadre formate in base alla scuola o alla classe di appartenenza; 2) gruppi: associazioni, aziende (minimo 5 partecipanti); 3) famiglie: famiglie / amici (da 2 a 5 partecipanti per squadra); 4) singoli: cittadini/e che partecipano individualmente. Tutti si sfideranno per raccogliere la maggiore quantità di rifiuti.

Programma della giornata

Tra le 9 e le 9:30, nei gazebo posizionati lungo la spiaggia di Giorgino in cui si svolgerà la competizione, avverranno le registrazioni.

Il cleanup comincerà ufficialmente alle 9:30 e terminerà alle 12: i partecipanti effettueranno la pulizia della spiaggia nella zona di competenza assegnata alla categoria di appartenenza.

Tra le 12 e le 12:30, alla fine dei conteggi, si procederà con le premiazioni per ogni categoria, che avverranno nello spiazzo all’inizio del litorale.

Premi in palio

I premi in palio variano grazie alle numerose partnership sottoscritte con i diversi operatori commerciali, e si distinguono a seconda della categoria di appartenenza dei partecipanti: biciclette, servizi fotografici, cesti contenenti prodotti tipici sardi, taglio e piega o barba dal parrucchiere, ingressi al cinema o a teatro, buoni spesa o per la SPA, cene per due in ristorante, buoni sconto per pizzate di classe e tanto altro. Previsti anche premi speciali indirizzati “al più giovane”, “al più anziano”, “al rifiuto più strambo” e “all’associazione più numerosa”, per cui si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’evento.

Per qualunque altro dubbio o segnalazione è possibile scrivere all’indirizzo email: [email protected].