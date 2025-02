Si chiamava Leonardo Antonio Zucca, lottava contro un tumore che ha preso il sopravvento, purtroppo, ieri, interrompendo per sempre la vita.

La chiesa era strapiena oggi, non sono voluti mancare per accompagnare Leonardo durante il suo ultimo viaggio. Lacrime, tante, per questa vita così breve portata via troppo presto. Accanto alla sua famiglia i suoi compagni di scuola, le maestre, amici e colleghi dei genitori del piccolo volato in cielo prima del tempo.

Addio a Leonardo, il piccolo di 6 anni deceduto a causa di un male incurabile: oggi l’ultimo saluto nella Basilica di Bonaria. In tantissimi hanno abbracciato i genitori, composti e in lacrime anche i compagni di scuola.