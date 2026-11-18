Tragedia durante una battuta di caccia nei boschi di Savona. Zio e nipote 30enne originari di originari di San Bartolomeo al Bosco sono stati ritrovati senza vita.

Come riporta il Secolo XIX, lo zio avrebbe sparato per errore al nipote convinto di colpire i cinghiali.

Quando si è reso conto dell’errore, l’uomo si sarebbe tolto la vita. Sul posto vigili del fuoco di Savona, i carabinieri, Croce Rossa di Quiliano e altri cacciatori.

L’accaduto è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma si presuppone si tratti di un drammatico incidente.