A Radio Zampetta Sarda la storia di Minnie che attende una famiglia

A RADIO ZAMPETTA SARDA, LA STORIA DI MINNIE CHE DA 2 MESI VIVE IN UNA GABBIA DEGENZA, IN ATTESA DI ESSERE ADOTTATA.

CHI LA VUOLE LIBERARE PER OFFRIRE UN CALDO NIDO?

Sono Minnie, cucciola di 4 mesi circa, mi hanno raccolta dalla strada 2 mesi fa e ora sono in gabbia di degenza da Tata Lisetta.

Non posso stare chiusa ancora un giorno in più, vorrei una mamma che mi faccia le coccole e abbia tanta pazienza per farmi vincere la diffidenza con le persone.Mi trovo a Cagliari.

Info +39 345 780 9029

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI DUE CONIUGI TOSCANI CHE HANNO SMARRITO A BUGGERRU, NELL’ AREA SOSTA CAMPER ZONA PORTO, SILVESTRO IL LORO GATTO DI 12 ANNI.

Siamo due coniugi toscani che fino al 1 ottobre siamo stati in Sardegna. A Buggerru purtroppo abbiamo smarrito il nostro gatto Silvestro, 12 anni, castrato che è uscito dal camper senza accorgersene. Eravamo in sosta all’area camper di Buggerru zona porto.La scomparsa del gatto è avvenuta il 29 settembre , siamo rimasti per altri due giorni,poi per motivi di salute di mio marito siamo dovuti rientrare. Siamo in contatto con diverse associazioni e iscritti a diversi gruppi per animali.

In caso di avvistamento chiamare il numero 3471542818