Radio Zampetta Sarda, appello di due turisti toscani che hanno smarrito il loro gatto

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI DUE CONIUGI TOSCANI CHE HANNO SMARRITO A BUGGERRU, NELL’ AREA SOSTA CAMPER ZONA PORTO, SILVESTRO IL LORO GATTO DI 12 ANNI.

Siamo due coniugi toscani che fino al 1 ottobre siamo stati in Sardegna. A Buggerru purtroppo abbiamo smarrito il nostro gatto Silvestro, 12 anni, castrato che è uscito dal camper senza accorgersene. Eravamo in sosta all’area camper di Buggerru zona porto. La scomparsa del gatto è avvenuta il 29 settembre, siamo rimasti per altri due giorni, poi per motivi di salute di mio marito siamo dovuti rientrare. Siamo in contatto con diverse associazioni e iscritti a diversi gruppi per animali.

In caso di avvistamento chiamare il numero 3471542818

