A Poggio dei Pini la strada 26 sarà chiusa solo su un lato: istituito il senso unico alternato. Scongiurata la chiusura totale dell’arteria che abbraccia il grande lago, il quale è interessato dagli ultimi lavori per la messa in sicurezza del territorio.

“Grazie alla sensibilità di Stazione appaltante, Impresa e Comune di Capoterra, con tutta la probabilità verrà scongiurata la chiusura totale della strada n. 26, che costeggia il lago. Sarà infatti istituito per due mesi (durata dei lavori di realizzazione del muro ciclopico) il senso unico alternato, che viene utilizzato proprio per regolare il traffico in presenza di cantieri che causano restringimenti della carreggiata o di strettoie dovute a vari motivi” ha spiegato il consigliereFranco Magi. “Verrà pertanto installato un semaforo mobile sulla destra dei due accessi alla strada comunale n. 26. Il disagio nella circolazione sarà sicuramente molto più limitato”.