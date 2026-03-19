Un rito, una tradizione che va oltre la fede e lega l’intera isola al Santo martire che tanto era unito alla Sardegna: il voto si sta per compiere, ancora una volta; il viaggio di Efisio inizierà il 1° maggio e durerà quattro giorni, che saranno intensi e colmi di emozioni come tutti gli anni.

“Manca poco più di un mese all’arrivo di Sant’Efisio e, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale intende supportare tutti i cittadini che abbelliscono e vestono a festa le strade di Pula” spiega il Comune.

“Oltre a garantire il posizionamento delle bandierine (montaggio e successivo smontaggio), in collaborazione con la Consulta dei Seniores, verrà offerto gratuitamente anche il servizio di confezionamento.

Tutti coloro che hanno bisogno di aiuto per realizzare le proprie bandierine potranno portare la stoffa presso i locali dell’asilo nido comunale in Via Cavagnino, dove le volontarie della Consulta, con le loro sapienti mani, le cuciranno per tutta la comunità”.