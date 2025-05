“Il trasferimento di una scuola, anche se temporaneo, genera sempre tante difficoltà per le famiglie, i loro bambini e il personale scolastico docente e amministrativo.

Per questo motivo, insieme alla collega Roberta Sulis, abbiamo portato in Consiglio comunale il caso del trasferimento della scuola dell’Infanzia Satta di via Angioy in via Falzarego”. Lo dice il consigliere comunale Roberto Mura.

“Il trasferimento è motivato dalla necessità di realizzare gli interventi per la sicurezza e l’adeguamento alle norme “antincendio” ma con l’interrogazione presentata in Consiglio ci siamo concentrati soprattutto sulla gestione del trasferimento e sulla durata dei lavori: infatti nelle settimane precedenti si è parlato di una riduzione oraria e della sospensione del servizio mensa per i bambini trasferiti in via Falzarego.

Su questo aspetto la Giunta ha confermato la riduzione dell’orario di servizio ma ha annunciato che il servizio mensa sarà garantito.

La riduzione oraria è un problema grandissimo per le famiglie: chiediamo all’amministrazione di evitare in tutti i modi questa soluzione che rischia di mettere in pericolo il bene dei bambini, il loro percorso educativo, e delle loro famiglie”, sottolineano i due consiglieri che si occupano della vicenda.

“È necessario vigilare affinché i lavori si concludano nei tempi prestabiliti e che le famiglie e gli insegnanti non subiscano ulteriori disagi.

Restano delle domande sul fatto che non sia stata nemmeno considerata l’ipotesi dell’Italo Stagno in viale Is Mirrionis: quella struttura si presta benissimo per svolgere il ruolo di “scuola temporanea” per permettere interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici della Città.

Seguiremo questa vicenda pretendendo che vengano messi al primo posto le esigenze dei bambini, delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico”, concludono.