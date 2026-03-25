Pula, dalla viabilità alla raccolta delle acque piovane, al via la rigenerazione urbana a Santu Perdixeddu: un intervento atteso da tanto tempo e finalizzato al miglioramento complessivo della zona.

Si è discusso in sala consiliare il progetto pensato per rispondere a criticità storiche, tra gli interventi principali si prevede il rifacimento del manto stradale, la realizzazione e la sistemazione dei marciapiedi (più ampi e accessibili); la realizzazione di un sistema efficiente di drenaggio delle acque piovane con caditoie e nuove condotte.

Il progetto mira, inoltre, a migliorare la qualità degli spazi urbani e riqualificare le aree degradate creare nuovi luoghi di incontro e spazi inclusivi; rendere la lottizzazione un punto di riferimento per la comunità, valorizzando il verde pubblico e promuovendo un utilizzo degli spazi dedicato al tempo libero e alle passeggiate.

Non solo: verrà realizzata una palestra all’aperto con un’area fitness inclusiva, dotata di attrezzature sportive e progettata per promuovere uno stile di vita sano.

I lavori inizieranno dopo le festività pasquali e avranno una durata di circa un anno. Saranno finanziati con fondi reperiti grazie al costante impegno dell’Amministrazione Cabasino nella ricerca di finanziamenti finalizzati al miglioramento della qualità delle infrastrutture del paese: 1.000.000 di euro della Regione Autonoma della Sardegna e 100.000 euro di fondi comunali.

Inoltre, è stato appena ottenuto un ulteriore finanziamento di 500.000 euro dalla Regione, destinato ad altri interventi all’interno della lottizzazione.

L’incontro è stato aperto dal Sindaco Walter Cabasino e dalla Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici, Elisabetta Loi, e i progettisti e l’Ufficio Tecnico del Comune di Pula hanno illustrato le principali opere in programma.

L’Amministrazione ha lavorato fin dall’inizio del mandato e che, anche attraverso il Piano Urbanistico Comunale, porterà a un reale miglioramento della struttura urbana della lottizzazione.